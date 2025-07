जस्टिस वर्मा इस्तीफा देंगे या संसद हटाएगी? जानिए कैसे लाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव

What is process of impeachment motion against judges: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पदस्थ न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ संसद में महाभियोग लाने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन, बड़ा सवाल यह है कि संसद उन्हें पद से हटाएगी या फिर वे स्वयं प्रस्ताव पास होने से पहले इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी जज को महाभियोग के जरिए पद से हटया गया हो।