क्या 2000 के बाद 500 का नोट भी चलन से बाहर होगा? CM चंद्रबाबू नायडू की मांग के बाद उठे सवाल

Will the 500 rupee note also go out of circulation: आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मांग कि 500 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी बात के पक्ष में तर्क दिया कि जब तक 500 का नोट चलन से बाहर नहीं होगा, तब भ्रष्टाचार की जड़ों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। हालांकि नायडू की बातों को खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईडी, आयकर विभाग, सीबीआई आदि के छापों में जब्त राशि में ज्यादातर 500 रुपए के नोट ही होते हैं।