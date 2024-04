क्या भारत में बंद हो जाएगा WhatsApp? जानिए मेटा ने हाईकोर्ट में क्या कहा

Will WhatsApp be closed in India: व्हाट्‍सऐप (WhatsApp) प्रेमियों के लिए यह खबर अच्छी नहीं है। दरअसल, WhatsApp ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वह भारत में अपनी ऐप को बंद कर सकता है। कंपनी ने कहा कि यदि उसे end-to-end encryption of messages ब्रेक करने के लिए कहा जाता है तो वह भारत में अपनी ऐप को बंद कर देगा।