धन्‍य है... दिल्‍ली में बगैर कपड़ों के बस में चढ़ गई ये महिला, फिर क्‍या हुआ, देखिए वीडियो

Woman without clothes in delhi bus : दिल्‍ली की मेट्रो ट्रेन में तो आए दिन रील्‍स के चक्‍कर में अजीब अजीब वीडियो सामने आते हैं, लेकिन अब दिल्‍ली की क्‍लस्‍टर बस में एक ऐसा वीडियो आया है, जिसे देखकर हर कोई न सिर्फ हैरान है बल्‍कि शर्मसार भी हो गया। एक महिला ने बस में ऐसी हरकत की कि जिसने भी यह हरकत देखी वो वहां से उठकर चल दिया। आलम यह था कि बेशर्म महिला की वजह से देखते ही देखते पूरी बस ही खाली हो गई।

देखिए दिल्ली की क्लस्टर बस मे बिना कपड़ो के आ गई एक महीला #वायरलवीडियो pic.twitter.com/epT5lbJt4N — Lavely Bakshi (@lavelybakshi) April 17, 2024 शरीर पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स : दरअसल, दिल्‍ली की एक क्‍लस्‍टर बस में एक महिला बगैर कपड़ों के चढ़ गई। महिला ने सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे। इसके अलावा उसके शरीर पर कोई कपडा नहीं था। महिला बेखौफ होकर बस में सवार हो गई। यह देखकर वहां बस में बैठा हर कोई सकपका गया। पुरुष और महिलाएं यह सब देखकर शर्म से पानी पानी हो गए। जो यात्री बस में सफर कर रहे थे, वे एक एक कर अपनी जगह से खिसक लिए। महिला जैसे ही बस में नजर आई, उसके आसपास जितने भी लोग थे अपनी जगह से उठकर चल दिए।



किसी ने बस में बैठ यह वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद क्‍या था, पूरे सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अगर ये हरकत कोई मर्द करता तो अब तक पीट दिया जाता।





कैमरामेन सही नहीं था : एक यूजर ने लिखा- अगर इसी तरह कोई पुरूष आ जाता तो क्या कोई कुछ नही बोलता उसे? किसी ने कहा कि कैमरामैन सही नहीं था। एक यूजर ने फनी कमेंट करते हुए लिखा-- यह जैसे तैसे भाजपाइयों से जान बचाकर भागी है। एक यूजर ने लिखा— Delhi is not for beginners।

