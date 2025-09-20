Happy navratri 2025: लाल रंग से सजा मां का दरबार, नवरात्रि के पावन पर्व पर भेजिए माता की भक्ति से सजे ये पावन संदेश

Navratri wishes and quotes:
लाल रंग से सजा मां का दरबार,
हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,
अपने पावन कदमों से मां आए आपके द्वार,
शुभ हो आपको नवरात्रि का त्योहार !
***
ओम सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्रयम्बके गौरी
नारायणी नमोस्तुते
नवरात्र की शुभकामनाएं !
***
चांद की चांदनी, बसंत की बहार
फूलो की खुशबु, अपनों का प्यार
मुबारक हो आपको,
नवरात्रि का त्यौहार !
***
शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर,
हर घर में विराजी अंबे मां, हम सबकी जगदंबे मां !
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
***
जगत पालनहार है मां
मुक्ति का धाम है मां,
हमारी भक्ति का आधार है मां
सबकी रक्षा की अवतार है मां,
हैप्पी नवरात्रि 2025!
***
जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी
कोई भी आरजू ना रहे अधूरी
करते हैं हाथ जोड़कर मां दुर्गा से बिनती
कि आपकी हर मनोकामना हो पूरी
नवरात्रि की शुभकामनाएं !
***
लक्ष्मी का हाथ हो
सरस्वती का साथ हो,
गणेश का निवास हो
और मां दुर्गा के आशीर्वाद से
आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो!
नवरात्रि की शुभकामनाएं !
***
मां दुर्गा का रूप है अति सुहावन,
इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,
ख़ुशियां महके आपके घर-आंगन,
हैप्पी नवरात्रि !
***
जगत पालनहार है मां
मुक्ति का धाम है मां
हमारी भक्ति का आधार है मां
सबकी रक्षा की अवतार है मां।
हैप्पी नवरात्रि 2025!
***
सारा जहां है जिसकी शरण में,
नमन है उस मां के चरण में
हम हैं उस मां के चरणों की धूल
आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल !
नवरात्र 2025 की शुभकामनाएं !
***
मां दुर्गा का रूप है अति सुहावन,
इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,
ख़ुशियां महके आपके घर-आंगन में
हैप्पी नवरात्रि !
***
सारा जहां है जिसकी शरण में,
नमन है उस माता के चरण में,
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
***
हो जाओ तैयार, मां अंबे आने वाली हैं,
सजा लो दरबार मां अंबे आने वाली हैं,
तन,मन और जीवन हो जाएगा पावन,
मां के कदमो की आहट से गूंज उठेगा आंगन।
नवरात्रि की शुभकामनाएं।
***
मां के नौ रूप, नौ वरदान,
नवदुर्गा के साथ आपका जीवन हो धन्य,
यह नवरात्रि आपके जीवन में लाए सुख-समृद्धि और शांति !
हैप्पी चैत्र नवरात्रि 2025 !
***
मां दुर्गा आएं आपके द्वार कुमकुम भरे कदमों से
सुख-संपत्ति के साथ मिले आप सभी को खुशियां अपार
हैप्पी नवरात्रि 2025 !
***
ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी,
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते...
नवरात्रि 2025 की शुभकामनाएं !
***
आशा है आपके जीवन में बरसे सभी देवियों का आशीर्वाद,
मुबारक हो आपको नवरात्रि का ये त्योहार!
नवरात्रि 2025 की शुभकामनाएं !
***
मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले,
जीवन में खुशियां खिलें।
नवरात्रि का यह पावन पर्व,
आपके हर सपने को पूरा करे।
नवरात्रि 2025 की शुभकामनाएं !
***
सजा है दरबार,
माता रानी आईं हैं,
खुशियां और समृद्धि साथ लाईं हैं।
ये नौ दिन आपके जीवन में,
उम्मीद की नई किरण जगाएं।
नवरात्रि 2025 की शुभकामनाएं !