Happy navratri 2025: लाल रंग से सजा मां का दरबार, नवरात्रि के पावन पर्व पर भेजिए माता की भक्ति से सजे ये पावन संदेश

लाल रंग से सजा मां का दरबार,हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,अपने पावन कदमों से मां आए आपके द्वार,ओम सर्वमंगल मांगल्येशिवे सर्वार्थ साधिके,शरण्ये त्रयम्बके गौरीनारायणी नमोस्तुतेचांद की चांदनी, बसंत की बहारफूलो की खुशबु, अपनों का प्यारमुबारक हो आपको,नवरात्रि का त्यौहार !शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर,हर घर में विराजी अंबे मां, हम सबकी जगदंबे मां !जगत पालनहार है मांमुक्ति का धाम है मां,हमारी भक्ति का आधार है मांसबकी रक्षा की अवतार है मां,जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरीकोई भी आरजू ना रहे अधूरीकरते हैं हाथ जोड़कर मां दुर्गा से बिनतीकि आपकी हर मनोकामना हो पूरीलक्ष्मी का हाथ होसरस्वती का साथ हो,गणेश का निवास होऔर मां दुर्गा के आशीर्वाद सेआपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो!मां दुर्गा का रूप है अति सुहावन,इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,ख़ुशियां महके आपके घर-आंगन,जगत पालनहार है मांमुक्ति का धाम है मांहमारी भक्ति का आधार है मांसबकी रक्षा की अवतार है मां।सारा जहां है जिसकी शरण में,नमन है उस मां के चरण मेंहम हैं उस मां के चरणों की धूलआओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल !मां दुर्गा का रूप है अति सुहावन,इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,ख़ुशियां महके आपके घर-आंगन मेंसारा जहां है जिसकी शरण में,नमन है उस माता के चरण में,हो जाओ तैयार, मां अंबे आने वाली हैं,सजा लो दरबार मां अंबे आने वाली हैं,तन,मन और जीवन हो जाएगा पावन,मां के कदमो की आहट से गूंज उठेगा आंगन।मां के नौ रूप, नौ वरदान,नवदुर्गा के साथ आपका जीवन हो धन्य,यह नवरात्रि आपके जीवन में लाए सुख-समृद्धि और शांति !मां दुर्गा आएं आपके द्वार कुमकुम भरे कदमों सेसुख-संपत्ति के साथ मिले आप सभी को खुशियां अपारॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी,दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते...आशा है आपके जीवन में बरसे सभी देवियों का आशीर्वाद,मुबारक हो आपको नवरात्रि का ये त्योहार!मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले,जीवन में खुशियां खिलें।नवरात्रि का यह पावन पर्व,आपके हर सपने को पूरा करे।सजा है दरबार,माता रानी आईं हैं,खुशियां और समृद्धि साथ लाईं हैं।ये नौ दिन आपके जीवन में,उम्मीद की नई किरण जगाएं।