Navratri 2025: बेटी को दीजिए मां दुर्गा के ये सुंदर नाम, जीवन भर रहेगा माता का आशीर्वाद

Feature Desk

, सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (16:31 IST)
Baby girl names inspired by goddess Durga: भारतीय संस्कृति में नामकरण का बहुत महत्व है। माना जाता है कि नाम न केवल व्यक्ति की पहचान होता है, बल्कि यह उसके भविष्य और व्यक्तित्व पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब बात बेटी के नाम की आती है, तो माता-पिता अक्सर ऐसा नाम चुनना चाहते हैं जो शक्ति, साहस और पवित्रता का प्रतीक हो। ऐसे में, देवी दुर्गा से प्रेरित नाम सबसे उत्तम विकल्प हो सकते हैं। मां दुर्गा, जो शक्ति और नारीत्व की सर्वोच्च प्रतीक हैं, के अनेक नाम हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सुंदर और अर्थपूर्ण नाम, जो आप अपनी बेटी को दे सकते हैं और उसे जीवन भर माता का आशीर्वाद मिलेगा।

मां दुर्गा के शक्तिशाली और दिव्य नाम
1. शाम्भवी (Shambhavi): यह नाम भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती से जुड़ा है, जो स्वयं देवी दुर्गा का एक रूप हैं। इसका अर्थ है 'वह जो शांति का स्रोत हो'। यह नाम शांत स्वभाव और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है।
2. आर्या (Arya): 'आर्या' का अर्थ है 'सम्माननीय' या 'महान'। यह देवी दुर्गा का एक और नाम है जो शक्ति और सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है।
3. दिविशा (Divisha): इस नाम का अर्थ है 'सभी देवी-देवताओं की रानी'। यह नाम एक ऐसा आभास देता है जो दिव्य और सर्वशक्तिमान है।
4. श्रेयानवी (Shreyanvi): यह एक आधुनिक और सुंदर नाम है, जिसका अर्थ है 'देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा का संगम'। यह नाम शुभता, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है।
5. वामिका (Vamika): 'वामिका' देवी दुर्गा का एक प्यारा और दुर्लभ नाम है, जो भगवान शिव के बाईं ओर विराजमान हैं। यह नाम प्रेम और सुरक्षा की भावना को दर्शाता है।
6. नंदिनी (Nandini): 'नंदिनी' का अर्थ है 'खुशी देने वाली' या 'शुभ'। यह देवी दुर्गा का एक रूप भी है जो आनंद और समृद्धि लाती हैं।
7. नित्या (Nitya): इस नाम का अर्थ है 'सदा रहने वाली' या 'अनंत'। यह देवी का वह रूप है जो कभी समाप्त नहीं होता और जो अनंत काल तक विद्यमान है।
8. शैलजा (Shailja): 'शैलजा' का शाब्दिक अर्थ है 'पर्वत की पुत्री'। यह देवी पार्वती का एक नाम है, जो हिमालय की पुत्री हैं। यह नाम दृढ़ता और अडिगता का प्रतीक है।
9. अद्या (Adya): 'अद्या' का अर्थ है 'आदि' या 'शुरुआत'। यह देवी दुर्गा का वह रूप है जो सृष्टि की पहली और सर्वोच्च शक्ति हैं।
10. अनिका (Anika): इस नाम का अर्थ है 'कृपा' या 'सौंदर्य'। यह देवी दुर्गा का एक और सुंदर नाम है जो उनके दयालु और मोहक रूप को दर्शाता है।
11. अदिति (Aditi): 'अदिति' का अर्थ है 'अनंत' या 'असीम'। यह नाम एक ऐसी आत्मा को दर्शाता है जो सभी सीमाओं से परे है और जिसमें असीम क्षमता है।
12. जया (Jaya): 'जया' का अर्थ है 'विजय' या 'जीत'। यह एक सरल और शक्तिशाली नाम है जो जीवन के हर संघर्ष में सफलता का प्रतीक है।

