आज के शुभ मुहूर्त

(तृतीया तिथि)
  • तिथि- आश्विन शुक्ल तृतीया
  • शुभ समय- 6:00 से 9:11, 5:00 से 6:30 तक
  • जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-देवदर्शन
  • राहुकाल- दोप. 12:00 से 1:30 बजे तक
navratri 2025: बेटे के इन नामों में छुपा है माता दुर्गा का आशीर्वाद, नाम के साथ अर्थ भी हैं बहुत सुंदर

Feature Desk

, बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (14:00 IST)
Boys names inspired by goddess durga: भारतीय संस्कृति में अपने बच्चों का नामकरण देवताओं और देवियों के नाम पर करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे न केवल बच्चे को एक सुंदर पहचान मिलती है, बल्कि माना जाता है कि उस पर जीवन भर देवी-देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। जब बात शक्ति की देवी मां दुर्गा की आती है, तो उनके कई नाम लड़कियों के लिए बेहद लोकप्रिय हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई शक्तिशाली और प्रेरणादायक नाम भी हैं, जो लड़कों के लिए एकदम सही हैं और जिनमें माता दुर्गा का आशीर्वाद छिपा है?

माता की शक्ति से जुड़े लड़कों के नाम
1. शम्भव: शम्भव नाम का अर्थ है 'कल्याणकारी' या 'सौभाग्य लाने वाला'। यह नाम सीधे तौर पर भगवान शिव से जुड़ा है, जो देवी दुर्गा के जीवनसाथी हैं। शम्भव नाम माता दुर्गा और भगवान शिव दोनों के आशीर्वाद को दर्शाता है, जो जीवन में संतुलन और शुभता लेकर आता है।

2. अभय: अभय का अर्थ है 'निडर' या 'जिसमें कोई भय न हो'। यह गुण देवी दुर्गा की सबसे बड़ी पहचान है। वे असुरों का नाश करने वाली और अपने भक्तों को हर भय से मुक्त करने वाली हैं। यह नाम आपके बेटे को जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और आत्मविश्वास प्रदान करेगा।

3. रुद्र: रुद्र भगवान शिव का एक और रूप है, जो अपने भयंकर और शक्तिशाली स्वरूप के लिए जाने जाते हैं। यह नाम सीधे तौर पर शक्ति और विनाश से जुड़ा है, जो नकारात्मक शक्तियों का अंत करता है। यह नाम बेटे को बुरी शक्तियों से दूर रखने और जीवन में एक मजबूत व्यक्तित्व देने में मदद करेगा।

4. स्कन्द: स्कन्द नाम भगवान कार्तिकेय का है, जो माता दुर्गा और भगवान शिव के पुत्र हैं। वे युद्ध के देवता हैं और बहादुरी और रणनीति का प्रतीक हैं। यह नाम आपके बेटे को बुद्धिमान और लक्ष्य-केंद्रित बनाएगा।
 
5.वीरभद्र: वीरभद्र भगवान शिव के एक भयंकर रूप हैं, जिन्हें देवी शक्ति ने वीर योद्धा के रूप में उत्पन्न किया था। यह नाम बहादुरी, शक्ति और निडरता को दर्शाता है। यह नाम देने से आपका बेटा जीवन में हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करने के लिए प्रेरित होगा।

