Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia

आज के शुभ मुहूर्त

(सप्तमी श्राद्ध)
  • तिथि- आश्विन कृष्ण षष्ठी/सप्तमी-(क्षय)
  • शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00
  • त्योहार/मुहूर्त-सर्वार्थसिद्धि अमृत योग/भद्रा/सप्तमी श्राद्ध
  • राहुकाल-प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
webdunia






Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 9 दिन क्या करें और क्या न करें?

Advertiesment
हमें फॉलो करें Navratri

WD Feature Desk

, शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (10:58 IST)
9 days of Navratri guidelines: शारदीय नवरात्रि, नौ दिनों का एक पवित्र पर्व है, जो देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान भक्तजन देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत, पूजा-पाठ और विशेष अनुष्ठान करते हैं।

अगर आप भी इस नवरात्रि को पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ मनाना चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि किन बातों का पालन करना चाहिए और किनसे बचना चाहिए। आइए जानते हैं, शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में क्या करें और क्या न करें। वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि पर्व 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ALSO READ: Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिन पहनें अलग रंग, मिलेगा मां दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद
 
शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में क्या करें (Dos)
 
- घर की साफ-सफाई: नवरात्रि शुरू होने से पहले और त्योहार के दौरान अपने घर को साफ-सुथरा रखें। माना जाता है कि देवी साफ जगह पर वास करती हैं।
 
- कलश स्थापना: नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करें, जिसे घटस्थापना भी कहते हैं। यह नौ दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान की शुरुआत का प्रतीक है।
 
- मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा: हर दिन मां दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा करें और उन्हें समर्पित रंग के कपड़े पहनें।
 
- व्रत और सात्विक भोजन: अगर आप व्रत रखते हैं, तो अनाज, लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन से परहेज करें। इसके बजाय, फलाहार (फल), दूध, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, और सेंधा नमक का सेवन करें।
 
- अखंड ज्योति: नौ दिनों तक घर में अखंड ज्योति (लगातार जलने वाला दीपक) जलाएं।
 
- दुर्गा सप्तशती का पाठ: प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुनें।
 
- कन्या पूजन: अष्टमी (आठवें दिन) या नवमी (नौवें दिन) पर, कन्या पूजन करें। इसमें नौ छोटी लड़कियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन (जैसे पूड़ी, हलवा, और चना) और उपहार दिए जाते हैं।
 
- दान: इस दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान-पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है।
 
शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में क्या न करें (Donts)ALSO READ: shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथि, मुहूर्त, घट स्थापना, पूजा विधि, व्रत नियम और महत्व
 
- तामसिक भोजन: नौ दिनों तक लहसुन, प्याज, और मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें।
 
- बाल, दाढ़ी और नाखून: नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून काटने से बचें।
 
- चमड़े की चीजें: चमड़े से बनी वस्तुओं, जैसे बेल्ट, पर्स, और जूते का उपयोग करने से बचें।
 
- शराब और तंबाकू: किसी भी तरह के नशीले पदार्थ जैसे शराब और तंबाकू का सेवन न करें।
 
- काले कपड़े: पूजा के दौरान या सामान्य दिनों में भी काले रंग के कपड़े न पहनें।
 
- अपमान: किसी का भी, खासकर महिलाओं का अपमान न करें और क्रोध व अपशब्दों से बचें।
 
- नकारात्मक विचार: यह समय शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शुद्धि का है, अत: मन में बुरे या नकारात्मक विचार न लाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Shardiya Navratri 2025 : इस नवरात्रि में क्या होगी मां दुर्गा की सवारी, जानिए माता के आगमन और प्रस्थान में छुपे भविष्य के संकेत

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में सप्तमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels