Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 9 दिन क्या करें और क्या न करें?

, शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (10:58 IST)

9 days of Navratri guidelines: शारदीय नवरात्रि, नौ दिनों का एक पवित्र पर्व है, जो देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान भक्तजन देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत, पूजा-पाठ और विशेष अनुष्ठान करते हैं।





शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में क्या करें (Dos) - घर की साफ-सफाई: नवरात्रि शुरू होने से पहले और त्योहार के दौरान अपने घर को साफ-सुथरा रखें। माना जाता है कि देवी साफ जगह पर वास करती हैं।

- कलश स्थापना: नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करें, जिसे घटस्थापना भी कहते हैं। यह नौ दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान की शुरुआत का प्रतीक है।

- मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा: हर दिन मां दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा करें और उन्हें समर्पित रंग के कपड़े पहनें।

- व्रत और सात्विक भोजन: अगर आप व्रत रखते हैं, तो अनाज, लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन से परहेज करें। इसके बजाय, फलाहार (फल), दूध, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, और सेंधा नमक का सेवन करें।

- अखंड ज्योति: नौ दिनों तक घर में अखंड ज्योति (लगातार जलने वाला दीपक) जलाएं।

- दुर्गा सप्तशती का पाठ: प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुनें।

- कन्या पूजन: अष्टमी (आठवें दिन) या नवमी (नौवें दिन) पर, कन्या पूजन करें। इसमें नौ छोटी लड़कियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन (जैसे पूड़ी, हलवा, और चना) और उपहार दिए जाते हैं।

- दान: इस दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान-पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है।

- तामसिक भोजन: नौ दिनों तक लहसुन, प्याज, और मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें।

- बाल, दाढ़ी और नाखून: नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून काटने से बचें।

- चमड़े की चीजें: चमड़े से बनी वस्तुओं, जैसे बेल्ट, पर्स, और जूते का उपयोग करने से बचें।

- शराब और तंबाकू: किसी भी तरह के नशीले पदार्थ जैसे शराब और तंबाकू का सेवन न करें।

- काले कपड़े: पूजा के दौरान या सामान्य दिनों में भी काले रंग के कपड़े न पहनें।

- अपमान: किसी का भी, खासकर महिलाओं का अपमान न करें और क्रोध व अपशब्दों से बचें।

- नकारात्मक विचार: यह समय शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शुद्धि का है, अत: मन में बुरे या नकारात्मक विचार न लाएं।



