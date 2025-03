Chaitra navratri diet: नवरात्रि में कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल? जानें सही डाइट टिप्स

how to fast for chaitra navratri hindi: चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगी। यह नौ दिनों का पावन पर्व मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना के लिए समर्पित है। इस दौरान भक्त व्रत रखते हैं और मां की कृपा पाने के लिए पूजा-अर्चना करते हैं। लेकिन व्रत के दौरान सही खानपान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि शरीर स्वस्थ रहे और उपवास के फल का पूर्ण लाभ मिल सके।