आज के शुभ मुहूर्त

(शारदीय नवरात्रि प्रारंभ)
  • तिथि- आश्विन शुक्ल प्रतिपदा
  • शुभ समय- 6:00 से 7:30 तक, 9:00 से 10:30 तक, 3:31 से 6:41 तक
  • जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-शारदीय नवरात्रि प्रारंभ/घट स्थापना/अग्रसेन जयंती
  • राहुकाल-प्रात: 7:30 से 9:00 बजे तक
Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिन

Shardiya Navratri Date List 2025

WD Feature Desk

, सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (13:00 IST)
Shardiya Navratri Date List 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह महोत्वस 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन नवमी पर समाप्त होगा। 02 अक्टूबर को विजयादशमी अर्थात दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इसका अर्थ है कि इस बार नवरात्रि 9 नहीं 10 दिनों की है। ऐसे में तृतीया तिथि 2 दिनों तक रहेगी।
 
1. वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। अष्‍टमी तिथि 30 सितंबर को और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को रहेगी जबकि 2 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व रहेगा। 
 
2. इस बार दक्षिण के पंचांग काल निर्णय के अनुसार तृतीया तिथि 24 और 25 को रहेगी अर्थात तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी जबकि उत्तर भारतीय पंचांग और लाला रामस्वरूप के अनुसार चतुर्थी तिथि 25 और 26 सितंबर अर्थात दो दिन रहेगी। 
 
3. ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचन विद्वान पंडित सुरेंद्र बिल्लोरेजी के अनुसार तृतीया तिथि दो है। विद्वान पंडित उमाशंकर शर्माजी का कहना है कि निर्णय पंचांग के अनुसार भी तृतीया तिथि दो हैं। तृतीया तिथि 24 और 25 को रहेगी अर्थात तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी। सर्वमान्य मतों से तृतीया 2 है चतुर्थी नहीं। 
 
2025 दिनांक- नवरात्रि तिथि- दुर्गा रूप
22 सितंबर- प्रतिपदा- शैलपुत्री
23 सितंबर- द्वितीया- ब्रह्मचारिणी
24 सितंबर- तृतीया- चंद्रघंटा
25 सितंबर- तृतीया- चंद्रघंटा
26 सितंब-र चतुर्थी- कूष्मांडा
27 सितंबर- पंचमी- स्कंद माता
28 सितंबर- षष्ठी- कात्यायिनी
29 सितंबर- सप्तमी- कालरात्रि
30 सितंबर- अष्‍टमी- महागौरी
01 अक्टूबर- नवमी- सिद्धिदात्री
02 अक्टूबर- दशमी- विजयादशमी, दशहरा
