Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






महायुद्ध पर कविता: सुलग रहा संसार है

Advertiesment
Iran US war
BY: पुष्पा परजिया
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (16:39 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (16:45 IST)
google-news
सुलग रहा संसार क्यों अब 
और छाया हा हकार है
पल में बदलेगी किसकी दुनिया  
इसका ना कोई ऐतबार है 
 
हो रही रक्त रंजित धरा 
आसमां पर धुएं का गुब्बार है 
 
अंत हीन है युद्ध बिगुल ये 
चीर कानों को भरता मन में भय,
अशांति का विश्व में साम्राज्य है 
 
कुछ की ज़िद और कुछ की अकड़न 
कर रही मानवता पर कुठाराघात है 
एक इंसा करें शुरू युद्ध बिगुल पर 
इससे पिसता सब संसार है 
 
दृश्य करून देख देख कर 
मन मेरा करे ये सवाल है 
क्या शांति से निकल नहीं सकता?
किसी भी समस्या का समाधान है 
 
महाभारत होते कान्हा ना रोक पाए 
ऐसा ही लंका युद्ध का भी इतिहास है 
दानव बन जाता जब मानव 
तब तब लिखा गया ऐसा ही इतिहास है 
 
चलो मित्रों परम पिता परमात्मा से करें गुहार हम  
थम जाए ये बर्बादी का आलम   
और हो विश्व में चैन और अमन 
जी सके हर कोई शांति से जो सबका अधिकार है। 

(वेबदुनिया पर दिए किसी भी कंटेट के प्रकाशन के लिए लेखक/वेबदुनिया की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना रचनाओं/लेखों का उपयोग वर्जित है...)

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Benefits of desi ghee: देसी घी खाने के 10 अद्भुत फायदे, आप शायद ही जानते होंगे

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels