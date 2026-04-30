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चण्डिका जयंती पर करें चंडिका पाठ, जानिए इसका चमत्कारी महत्व

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chandika jayanti paath ma durga
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (17:22 IST) Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (17:29 IST)
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Chandika Jayanti 2026: वैशाख पूर्णिमा की पावन तिथि केवल बुद्ध पूर्णिमा ही नहीं, बल्कि आद्यशक्ति चण्डिका की जयन्ती का भी महापर्व है। यह दिन उस प्रचंड शक्ति के प्राकट्य का उत्सव है, जिसने अधर्म का नाश कर ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित किया। आइए, इस विशेष तिथि के आध्यात्मिक महत्व और देवी चण्डिका के स्वरूप को नए नजरिए से समझते हैं।

शक्ति का अवतरण: चण्डिका जयन्ती का मर्म

वैशाख पूर्णिमा: हिन्दू पंचांग के अनुसार, वैशाख पूर्णिमा की शुभ तिथि पर माँ चण्डिका प्रकट हुई थीं। भक्तों के लिए यह केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पुनर्जागरण का दिन है।
हजार गुना फल: शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया जप, ध्यान और हवन सामान्य दिनों की तुलना में हजार गुना अधिक फलदायी होता है।

चण्डिका पाठ का पुण्य: 

चण्डिका पाठ, जिसे मुख्य रूप से 'दुर्गा सप्तशती' या 'देवी माहात्म्य' के नाम से जाना जाता है, सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली स्तोत्रों में से एक है। यह मार्कण्डेय पुराण का एक हिस्सा है, जिसमें 700 श्लोक हैं, इसीलिए इसे 'सप्तशती' कहा जाता है।
 
माँ चण्डिका की कृपा पाने और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए इस पाठ का विशेष महत्व है। इस दिन 'दुर्गा सप्तशती' या देवी माहात्म्य के पाठ का विशेष विधान है। माना जाता है कि चण्डिका जयन्ती पर माँ का स्मरण करने से साधक के जीवन के समस्त अवरोध स्वतः समाप्त हो जाते हैं।

त्रिशक्ति का संगम: कौन हैं देवी चण्डिका?

द्वादश सिद्धिविद्या: देवी चण्डिका को हिन्दू धर्मग्रंथों में वर्णित 'द्वादश सिद्धिविद्या' देवियों में से एक माना गया है। शाक्त और कौल संप्रदाय के साधकों के लिए उनकी उपासना सर्वोच्च है।
 
सृजन, पालन और संहार: विद्वानों का मत है कि माँ चण्डिका कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि त्रिदेवों की संयुक्त शक्ति का स्वरूप हैं। वे ब्रह्मा की 'सृजन शक्ति', विष्णु की 'पालन शक्ति' और शिव की 'संहार शक्ति' का साक्षात पुंज हैं। जब-जब संसार में अधर्म का पलड़ा भारी होता है, तब-तब यही महाशक्ति धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होती हैं।

भय का नाश और सिद्धियों का द्वार

शास्त्रों में एक अत्यंत प्रभावशाली श्लोक देवी चण्डिका की महिमा का गुणगान करता है:
द्वादशासु विद्यासु चण्डिका सिद्धिदायिनी।
भयार्तानां भयानाशा सर्वसिद्धिप्रदायिनी॥
 
इसका सरल भाव यह है: बारह सिद्धिविद्याओं में देवी चण्डिका सबसे प्रमुख हैं। वे भय से व्याकुल मनुष्यों के डर को जड़ से मिटा देती हैं और अपने सच्चे साधक को संसार की समस्त सिद्धियां और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं।

इस दिन क्या करें?

चंडिका: यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं, तो चण्डिका जयन्ती पर ये कार्य अवश्य करें:
चण्डिका पाठ: श्रद्धापूर्वक देवी के मंत्रों या सप्तशती का पाठ करें।
ध्यान: देवी के सिंहवाहिनी स्वरूप का मानसिक ध्यान करें, जो शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है।
संकल्प: अधर्म और बुराइयों को छोड़कर धर्म की राह पर चलने का संकल्प लें, क्योंकि माँ चण्डिका 'सत्य' की रक्षक हैं।
 
निष्कर्ष: चण्डिका जयन्ती हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर भी एक अदम्य शक्ति मौजूद है। बस जरूरत है तो उसे श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से जागृत करने की। क्या आप इस बार इस पावन पर्व पर देवी की विशेष साधना करने की योजना बना रहे हैं?

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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