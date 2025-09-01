Dashavatar Vrat 2025 : दशावतार व्रत क्या है, कब और क्यों रखा जाता है?

दशावतार व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान विष्णु के दस मुख्य अवतारों की पूजा को समर्पित है। यह व्रत मोक्ष, सुख, और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। व्रत के दौरान भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतारों की पूजा की जाती है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। आइए जानते हैं दशावतार व्रत 2025 के बारे में...