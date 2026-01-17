Biodata Maker

Thai Amavasai: थाई अमावसाई क्या है, क्या करते हैं इस दिन?

शनिवार, 17 जनवरी 2026 (11:18 IST)
Thai Amavasai Tamil Nadu: थाई अमावसाई तमिल कैलेंडर के अनुसार 'थाई' महीने अर्थात् जनवरी-फरवरी में आने वाली अमावस्या को कहा जाता है। हिंदू धर्म, विशेषकर तमिलनाडु में, इस दिन का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। यह दिन मुख्य रूप से पितृ तर्पण, पूर्वजों को याद करने और उन्हें जल अर्पित करने के लिए समर्पित है।ALSO READ: मौनी अमावस्या पर 4 ग्रहों की युति, 7 कार्य करेंगे तो होगा चमत्कार
 
थाई अमावसाई दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है। हिंदू धर्म में इस दिन का आध्यात्मिक और पितृ पक्ष की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। साल 2026 में थाई अमावस्या 18 जनवरी, रविवार को मनाई जा रही है।
 
थाई अमावसाई का महत्व: थाई अमावसाई तमिल कैलेंडर के थाई महीने में आने वाली अमावस्या तिथि को कहा जाता है, जिसे तमिलनाडु में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। यह दिन विशेष रूप से पितृ तर्पण, श्राद्ध, पिंड दान और पूर्वजों की शांति के लिए समर्पित माना जाता है।

तमिल कैलेंडर के अनुसार, 'थाई' वह महीना है जब सूर्य देव उत्तरायण यानी उत्तर की ओर गमन की यात्रा शुरू कर चुके होते हैं। उत्तरायण के दौरान आने वाली यह पहली अमावस्या होती है, इसलिए इसे पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। 
 
इस दिन क्या करते हैं?, जानें परंपराएं और विधि: इस दिन मुख्य रूप से पितृ तर्पण और दान-पुण्य के कार्य किए जाते हैं। इसकी प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं...ALSO READ: माघ मास की मौनी अमावस्या पर पितृ दोष से मुक्ति के सबसे खास 7 उपाय
 
पितृ तर्पण: लोग अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र नदियों, समुद्र या जलाशयों के किनारे तर्पण और 'थिला तर्पणम' यानी तिल के साथ जल अर्पण करते हैं।
 
पवित्र स्नान: इस दिन रामेश्वरम, कन्याकुमारी, धनुषकोडि और कावेरी नदी के तट पर स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। रामेश्वरम के 'अग्नि तीर्थम' में स्नान का विशेष महत्व है। इस अवसर पर तमिलनाडु में रामेश्वरम, तिरुचिरापल्ली (श्रीरंगम) और तिरुचेंदूर जैसे इन विशेष स्थानों पर थाई अमावसाई के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं।
 
उपवास : कई लोग इस दिन पूर्ण उपवास रखते हैं या केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं।
 
दान-पुण्य: पितरों की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दान की जाती है।
 
गौ सेवा: इस दिन गायों को अगथी की पत्तियां या चारा खिलाना बहुत शुभ माना जाता है।
 
मंदिर दर्शन: तर्पण के बाद लोग शिव मंदिरों या विष्णु मंदिरों में जाकर विशेष पूजा-अर्चना करते हैं।ALSO READ: मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा Mauni Amavasya Katha
 
इस दिन के लाभ: 
 
* पितृ दोष से मुक्ति: माना जाता है कि इस दिन विधि-विधान से तर्पण करने से पितृ दोष समाप्त होता है।
 
* वंश वृद्धि और सुख: पूर्वजों के आशीर्वाद से परिवार में खुशहाली, संतान सुख और समृद्धि आती है।
 
* बाधाओं का निवारण: जीवन में आ रही अनचाही रुकावटें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं।
 
* थाई अमावसाई पर तर्पण: ऐसी मान्यता है कि जो लोग नियमित रूप से श्राद्ध नहीं कर पाते, वे यदि थाई अमावसाई पर तर्पण करें, तो उन्हें 'पितृ दोष' से मुक्ति मिलती है।
 
* अच्छा भविष्य: यह परिवार में शांति, बाधाओं को दूर करने और आने वाली पीढ़ी के अच्छे भविष्य के लिए किया जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: मौनी अमावस्या पर स्नान करने और दान देने के क्या हैं फायदे

