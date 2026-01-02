Paush Purnima Upay 2026: जनवरी, पौष पूर्णिमा पर करें ये 7 खास उपाय, हर कामना होगी पूरी

3. ध्यान और देवी-देवताओं की साधना:

इस दिन आप कुछ समय ध्यान या साधना में बिताकर मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन साधना से आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बल मिलता है। यदि आप नियमित रूप से पूजा करते हैं तो इस दिन विशेष रूप से शिव, गणेश या मां लक्ष्मी की पूजा करें। इस खास दिन धन की देवी मां लक्ष्मी के पूजन से जीवन में धन आगमन होता है तथा धन में स्थायित्व बना रहता है। साथ ही ध्यान करने से मानसिक स्थिति संतुलित होती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है।