प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी भीषण आग, सिलेंडरों में ब्लास्ट, कई टेंट जले

fire breaks out at the Maha Kumbh Mela 2025 : प्रयागराज में कुंभ मेला अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे में परिक्षेत्र के शास्त्रीय ब्रिज सेक्टर 19 कैंप में आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुंचे।आग हवा के चलते फैल गई है। पुलिस प्रशासन ने बेरिकेडिंग करते हुए क्षेत्र में आवाजाही रोक दी है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एडीजी के मुताबिक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर के टेंट में यह आग लगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी से बात की है।प्रधानमंत्री ने आग की घटना की जानकारी ली।