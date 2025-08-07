Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रक्षाबंधन पर्व 2025 पर 2 कविताएं : सावन की फुहारों में, राखी का है ये दिन

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rakhi 2025 Hindi poem

WD Feature Desk

, गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (10:26 IST)
कविता 1 : भाई बिना बहना
 
सावन की फुहारों में, 
राखी का है ये दिन। 
भाई बिना बहना, और 
बहना बिना भाई है अधूरा।
 
आज के दिन बहना, 
आती है करने श्रृंगार। 
भाई की कलाई पर, 
प्यार से बांधे ये हार।
 
ये धागा नहीं है कोई, 
ये तो है प्यार का बंधन। 
जन्म-जन्म का है ये रिश्ता,
और हर पल का है ये नमन।
ALSO READ: रक्षाबंधन पर्व 2025 पर 2 कविताएं : सावन की फुहारों में, राखी का है ये दिन
****
कविता 2 : रंग-बिरंगी राखी से
 
चंदा मामा को देख, 
मन में मेरे आया ये ख्याल। 
 
जैसे चंदा की चांदनी, 
वैसे ही मेरा भाई है कमाल।
 
रंग-बिरंगी राखी से, 
सजाऊं तेरी कलाई। 
 
मांगू भगवान से, 
तेरी लंबी हो कमाई।
 
हर पल तू हंसे, 
खुशियाँ हों तेरे जीवन में। 
 
यही दुआ करती हूं, 
हर पल, 
हर दिन,
हर जनम में।
 
****ALSO READ: रक्षाबंधन पर कविता हिंदी में : धागे में बंधी भावनाएं

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Aaj Ka Rashifal: संभावनाओं से भरी सुबह, उम्मीदों से भरी शाम, पढ़ें 12 राशियों के लिए 07 अगस्त का दैनिक राशिफल

सम्बंधित जानकारी

होम
रक्षा बंधन
Shorts
फोटो
Reels