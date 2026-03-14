राम नवमी 26 और 27 मार्च 2026 की पूजा के शुभ मुहूर्त

<img style="border: 1px solid #DDD; margin-right: 0px; float: none; z-index: 0;" class="imgCont" src="https://nonprod-media.webdunia.com/public_html/_media/hi/img/article/2026-03/14/full/1773479538-4493.jpg" align="center" title="ram navami kab hai 2026 me" width="1200" height="675" alt="The image features Lord Rama with the Ram Mandir in the background, and the caption asks: " when="" is="" ram="" navami="" in="" 2026?"="">

ऐसा संभवत: पहली बार हो रहा है कि राम नवमी को लेकर मत विभाजन है। एक वर्ग स्मार्त मत के अनुसार 26 मार्च 2026 गुरुवार को रामनवमी मनाने की बात कह रहा है जबकि दूसरा मत 27 मार्च 2026‍ दिन शुक्रवार को रामनवमी मनाएगा। अयोध्या में रामनवमी का पर्व उदयातिथि के अनुसार 27 मार्च को मनाया जाएगा।

नवमी तिथि प्रारंभ और समाप्ति का समय: नवमी तिथि प्रारम्भ- 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 से..

नवमी तिथि समाप्त- 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 तक। तिथि मत: यदि हम तिथि मतानुसार बात करें तो प्रभु श्रीराम का जन्म नवमी तिथि के मध्याह्न काल में हुआ था। 26 मार्च 2026 को यह मध्याह्न काल मिल रहा है जबकि 27 मार्च को नहीं।

राम नवमी पूजा मुहूर्त 26 मार्च 2025 गुरुवार (स्मार्त मतानुसार) सुबह का मुहूर्त: 11:13 से दोपहर 01:41 तक।

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:02 से 12:51 तक। राम नवमी मध्याह्न का क्षण- दोपहर 12:27 पर। राम नवमी पूजा मुहूर्त 27 मार्च 2025 शुक्रवार (वैष्णव मतानुसार) सुबह का मुहूर्त: 11:14 से दोपहर 01:41 तक।

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:02 से 12:51 तक। राम नवमी मध्याह्न का क्षण- दोपहर 12:32।