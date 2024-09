गुजरात में अज्ञात बुखार का कहर, 11 लोगों की मौत के बाद चिकित्सा दल तैनात

11 people died due to unknown fever in Gujarat : गुजरात सरकार ने अज्ञात बुखार (unknown cause) के कारण एक सप्ताह में 11 लोगों की जान जाने के बाद कच्छ जिले की 2 तालुकाओं के 7 गांवों और उसके आसपास विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा 50 चिकित्सा दलों को तैनात किया है। राज्य के एक मंत्री ने बुधवार को भुज में यह जानकारी दी।