कर्नाटक में के मुडिगेरी में स्कूल जाते समय 7वीं की बच्ची चलते-चलते गिरी, फिर नहीं उठ सकी

12 year old girl dies of heart attack in Karnataka: कर्नाटक में चिकमंगलुरु जिले के मुडिगेरी तालुका में मंगलवार को पैदल स्कूल जा रही 12 साल की एक लड़की गिर पड़ी। लड़की के गिरने के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।