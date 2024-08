12 years imprisonment to the accused of raping an 80 year old woman in Delhi : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 80 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को रेप, अनाधिकृत रूप से घर में प्रवेश करने, चोरी और मारपीट करने के आरोप में दोषी मानते हुए सजा दी। अदालत ने कहा कि यह घटना सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर आघात है।