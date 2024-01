194 criminals killed in UP under Yogi government : उत्तर प्रदेश में योगी काल अपराधियों के लिए महाकाल से कम नहीं है। प्रदेश में जब से योगी सरकार का राज आया है अपराधियों का रौब खत्म हो गया, उनकी बोलती बंद हो चुकी है। कहां पहले मायावती सरकार इस कार्य के लिए जानी जाती थी, किंतु जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, प्रदेश में अपराध व अपराधी दोनों पर लगाम लगी हुआ है।