2 children died due to food poisoning in Udhampur Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में एक शादी समारोह में कथित तौर पर विषाक्त भोजन के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई और 15 अन्य बीमार पड़ गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों में अत्यधिक उल्टी और दस्त के लक्षण थे।