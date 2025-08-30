असम सीएम हिमंत विश्व शर्मा बोले, बांग्लादेश से आए 33 घुसपैठियों को वापस भेजा

Bangladeshi intruders:
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा (Himanta Biswa Sharma) ने शनिवार को कहा कि असम पुलिस ने 33 घुसपैठियों को बांग्लादेश (33 intruders from Bangladesh) वापस भेज दिया है। शर्मा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि 33 नए घुसपैठियों को उनके मूल स्थान - बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावधान रहें, हमारे कड़े प्रयास जारी हैं और ये आने वाले दिनों में और तेज होंगे।ALSO READ: ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध के निर्माण से भारत और बांग्लादेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा : चीन
उन्होंने हालांकि यह नहीं बताया कि घुसपैठियों को किस क्षेत्र से वापस भेजा गया है लेकिन अधिकतर घुसपैठियों को श्रीभूमि जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते वापस भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि पुलिस हर हफ्ते 70 से 100 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेज रही है। हाल के महीनों में 450 से अधिक कथित अवैध घुसपैठियों को वापस भेजा गया है।ALSO READ: बांग्लादेश : रोजमर्रा के वजूद की जंग लड़तीं, सुनामगंज की महिलाएं
शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार घुसपैठ-मुक्त असम के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश में पिछले साल अशांति शुरू होने के बाद से सीमा सुरक्षा बल ने पूर्वोत्तर में 1,885 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta