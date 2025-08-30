असम सीएम हिमंत विश्व शर्मा बोले, बांग्लादेश से आए 33 घुसपैठियों को वापस भेजा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा (Himanta Biswa Sharma) ने शनिवार को कहा कि असम पुलिस ने 33 घुसपैठियों को बांग्लादेश (33 intruders from Bangladesh) वापस भेज दिया है। शर्मा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि 33 नए घुसपैठियों को उनके मूल स्थान - बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावधान रहें, हमारे कड़े प्रयास जारी हैं और ये आने वाले दिनों में और तेज होंगे।