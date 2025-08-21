Maharashtra : पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत, निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास खेल रहे थे सभी

Yavatmal Maharashtra News : महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दारव्हा शहर में रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में डूब जाने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे दारव्हा रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास खेल रहे थे, जहां खंभे लगाने (निर्माण) के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था। इन बच्चों की पहचान रिहान असलम खान, गोलू पांडुरंग नारनवरे, सौम्या सतीश खडसन और वैभव आशीष बोथले के रूप में हुई है। ये सभी बच्चे 10 से 14 वर्ष की उम्र के थे।

यहां एक अधिकारी ने बताया कि बच्चे दारव्हा रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास खेल रहे थे, जहां खंभे लगाने (निर्माण) के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था।

उन्होंने बताया कि गड्ढे में बारिश का पानी जमा था और यह जानने के लिए जांच की जा रही है कि बच्चे अनजाने में उस गड्ढे में गिर गए या फिर वे वहां तैरने के लिए गए थे। (भाषा)

