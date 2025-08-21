Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Maharashtra : पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत, निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास खेल रहे थे सभी

Advertiesment
हमें फॉलो करें 4 children died due to drowning in a water filled pit in Maharashtra

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

यवतमाल , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (00:37 IST)
Yavatmal Maharashtra News : महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दारव्हा शहर में रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में डूब जाने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे दारव्हा रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास खेल रहे थे, जहां खंभे लगाने (निर्माण) के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था। इन बच्चों की पहचान रिहान असलम खान, गोलू पांडुरंग नारनवरे, सौम्या सतीश खडसन और वैभव आशीष बोथले के रूप में हुई है। ये सभी बच्चे 10 से 14 वर्ष की उम्र के थे।
 
पुलिस ने यह जानकारी दी। ये सभी बच्चे 10 से 14 वर्ष की उम्र के थे। यहां एक अधिकारी ने बताया कि बच्चे दारव्हा रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास खेल रहे थे, जहां खंभे लगाने (निर्माण) के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था।
ALSO READ: UP : जौनपुर में नदी में नहाते समय डूबने से 2 किशोरों की मौत
उन्होंने बताया कि गड्ढे में बारिश का पानी जमा था और यह जानने के लिए जांच की जा रही है कि बच्चे अनजाने में उस गड्ढे में गिर गए या फिर वे वहां तैरने के लिए गए थे। इन बच्चों की पहचान रिहान असलम खान, गोलू पांडुरंग नारनवरे, सौम्या सतीश खडसन और वैभव आशीष बोथले के रूप में हुई है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour 
(File Photo) 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

PM और CM को हटाने वाले विधेयक पर क्या बोले राहुल गांधी

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels