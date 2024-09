Maharashtra : मराठवाड़ा में 1 जून से अब तक वर्षाजनित घटनाओं में 53 लोगों की मौत

53 people have died in rain-related incidents in Marathwada since June 1 : मराठवाड़ा में इस वर्ष मानसून की शुरुआत से अब तक वर्षाजनित घटनाओं में 53 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 जून से 6 सितंबर के बीच पूरे मराठवाड़ा में बारिश के कारण 1,269 मवेशी मारे जा चुके हैं। पिछले 3 महीनों में हुई बारिश के कारण क्षेत्र में 14 घर ढह गए। 384 पक्के और 2,423 कच्चे घरों को आंशिक नुकसान हुआ है।