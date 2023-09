ब्रिटिश काल में बनी मसूरी की 'द रिंक' होटल में लगी भीषण आग

Fire breaks out in hotel built during British era : मसूरी के कैमल बैक रोड स्थित 'द रिंक' (The Rink) होटल में भीषण आग लगने से रविवार सुबह तड़के अफरातफरी मच गई। ब्रिटिशकाल में इस होटल में एशिया का सबसे बड़ा वुडन स्केटिंग रिंक हुआ करता था। वर्ष 1890 में बने इस होटल में इन दिनों पुनर्निर्माण का काम चल रहा था।