मेरठ में मां-बेटी से दुष्कर्म कर बनाया अश्लील वीडियो, आरोपी युवक गिरफ्तार

Accused of raping mother and daughter and making video arrested : मेरठ जिले में मां-बेटी से दुष्कर्म कर उनका अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवती की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। युवक ने मां-बेटी से दुष्कर्म कर उनकी अश्लील वीडियो बनाने का जुर्म कुबूल किया है।