AIMIM लड़ेगी महाराष्ट्र में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव, कांग्रेस और एनसीपी को लेकर यह कहा

AIMIM will contest elections on 5 Lok Sabha seats in Maharashtra : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha) में महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 5 पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पार्टी ने कांग्रेस और एनसीपी को लेकर कहा कि दोनों ही दल एआईएमआईएम को 'अछूत' मानते हैं।