पंजाब में बाढ़ का कहर, सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय रहेंगे बंद

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

चंडीगढ़ , सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (15:49 IST)
Punjab weather update News : पंजाब सरकार ने राज्यभर में लगातार बारिश के मद्देनजर सभी कॉलेज, विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को 3 सितंबर तक बंद करने की सोमवार को घोषणा की। राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, पिछली रात से पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थान तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। बैंस ने कहा, छात्रावासों में रह रहे छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन की है। सभी से अनुरोध है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें। इससे पहले, सरकार ने सभी स्कूल में 27 से 30 अगस्त तक छुट्टियां घोषित कर दी थीं।
 
राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, पिछली रात से पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थान तीन सितंबर 2025 तक तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। बैंस ने कहा, छात्रावासों में रह रहे छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन की है। सभी से अनुरोध है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।
राज्य सरकार ने राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी विद्यालयों को बंद रखने की अवधि तीन सितंबर तक बढ़ा दी थी। इससे पहले, सरकार ने सभी स्कूल में 27 से 30 अगस्त तक छुट्टियां घोषित कर दी थीं। पंजाब के कई जिलों में रविवार रात से बारिश हो रही है।
हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण सतलुज, व्यास एवं रावी नदियों एवं मौसमी छोटी नदियों के उफान पर होने की वजह में पंजाब में बाढ़ आ गई है। बाढ़ से गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर जिलों के गांव सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। (इनपुट एजेंसी)
