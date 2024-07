परिवार से मिल सकेगा अमृतपाल सिंह, दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं

Amritpal Singh will be able to meet his family : जेल में बंद कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पैरोल पर दिल्ली लाया जा रहा है। उन्हें अपने परिवार से मिलने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें नई दिल्ली के न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।