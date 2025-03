हरियाणा में स्वयंभू गौरक्षकों की एक और करतूत, 2 लोगों को पीटकर नहर में फेंका, एक की मौत

cow protectors beat up two people In Haryana: हरियाणा के पलवल जिले में कथित तौर पर कुछ गौरक्षकों ने दो लोगों की पिटाई कर उन्हें नहर में फेंक दिया, जिससे एक पीड़ित की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि मामले के 11 आरोपियों में से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि सितंबर 24 में भी कथित गौरक्षकों ने आर्यन मिश्रा नामक एक 12वीं के छात्र की हत्या कर दी थी।