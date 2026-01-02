Festival Posters

मीटिंग के बीच आया BJP विधायक को आया हार्ट अटैक, 1 दिन पहले ही मनाया था जन्मदिन

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बरेली , शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (18:02 IST)
फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉ. श्यामबिहारी लाल का शुक्रवार को अचानक निधन हो गया। मीडिया खबरों के मुताबिक यह हृदयविदारक घटना उस समय हुई जब वे बरेली सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा ले रहे थे।

उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉ. श्याम बिहारी लाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

उन्होंने एक्स पर लिखा कि 'जनपद बरेली के फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र से माननीय विधायक डॉ. श्यामबिहारी लालजी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।

