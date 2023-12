छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार आज, 9 मंत्री होंगे शामिल

Cabinet will be expanded in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को बताया कि उनके मंत्रिमंडल का विस्तार आज किया जाएगा। उन्होंने विधानसभा परिसर में बताया कि राजभवन में 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। साय ने कहा कि जल्द ही विभागों का आवंटन भी कर दिया जाएगा।