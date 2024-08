Assam : बच्चियों का किया यौन उत्पीड़न, 2 आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो के तहत केस दर्ज

Case of sexual harassment of girls in Lakhimpur : असम के लखीमपुर जिले में अलग-अलग घटनाओं में बच्चियों के यौन उत्पीड़न के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।