UP में तीन तलाक के बाद हलाला को किया मजबूर, पति समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज

Case registered against 6 people for triple talaq in Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक महिला को कथित तौर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, तीन तलाक देकर घर से बाहर निकालने और हलाला कराने के लिए पुलिस ने पति सहित ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।