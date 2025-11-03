Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई

Advertiesment
हमें फॉलो करें Chief Minister Mohan Yadav congratulated Indian women's cricket team
भोपाल , सोमवार, 3 नवंबर 2025 (07:41 IST)
Chief Minister Dr. Mohan Yadav News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत की दक्षिण अफ्रीका पर 52 रन से  शानदार जीत दर्ज कर विश्व कप जीतने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत है। वर्ष 1973 से प्रारंभ हुई महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार विश्व विजेता बनने का सौभाग्य हासिल किया है।
 
विश्व कप क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने सात बार, इंग्लैंड ने चार बार और न्यूजीलैंड ने एक बार विश्व कप जीता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें पहली बार वनडे के विश्व कप में पहुंची। इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रेष्ठता प्रमाणित की।
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि निश्चित ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहली बार विश्व विजेता बनना पूरे राष्ट्र के लिए हर्ष का विषय है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने समस्त राष्ट्र वासियों को भी इस जीत पर  बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ईरान : इसराइली हमलों के बाद आम नागरिकों के दमन, मृत्युदंड मामलों में उछाल पर चिंता

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels