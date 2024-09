CM धामी ने खाकी में स्थितप्रज्ञ का किया विमोचन, पूर्व डीजीपी रतूड़ी ने लिखी किताब

Chief Minister Pushkar Singh Dhami released the book of former DGP : एक पुलिस अधिकारी की चुनौतीपूर्ण भूमिका को निभाते हुए जीवन और कार्य क्षेत्र में आने वाले उतार-चढ़ाव के बीच किस प्रकार संतुलन कायम किया जाए, ‘खाकी में स्थितप्रज्ञ’ किताब इसी विषय को केंद्र में रखकर लिखी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्‍य के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी की इस पुस्तक का विमोचन किया।