Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बस-ट्रक में भीषण भिड़ंत, बस में लगी आग, 3 लोग जिंदा जले

Advertiesment
हमें फॉलो करें Collision between a bus and a truck

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (12:26 IST)
Collision between a bus and a truck : आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में आज भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खबरों के अनुसार, एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस में एक कंटेनर ट्रक से टकराने के बाद भीषण आग लग गई। जिससे बस और ट्रक के ड्राइवर के साथ ट्रक के क्लीनर ने भी आग में झुलसकर दम तोड़ दिया। यह हादसा बस का टायर फटने से हुआ। हालांकि बस में सवार सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया। 4 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। इस खौफनाक हादसे का वीडियो भी सामने आया है।

खबरों के अनुसार, आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में आज भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खबरों के अनुसार, एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस में एक कंटेनर ट्रक से टकराने के बाद भीषण आग लग गई। जिससे बस और ट्रक के ड्राइवर के साथ ट्रक के क्लीनर ने भी आग में झुलसकर दम तोड़ दिया। यह हादसा बस का टायर फटने से हुआ।
ALSO READ: उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा, अल्मोड़ा में खाई में गिरी बस, 7 लोगों की मौत, कई घायल
हालांकि बस में सवार सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया। 4 यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास के लोगों और बस के क्लीनर ने खिड़कियां तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बचाया। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है। इस खौफनाक हादसे का वीडियो भी सामने आया है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: धार भोजशाला में वंसत पंचमी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels