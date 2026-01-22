बस-ट्रक में भीषण भिड़ंत, बस में लगी आग, 3 लोग जिंदा जले

Collision between a bus and a truck : आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में आज भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खबरों के अनुसार, एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस में एक कंटेनर ट्रक से टकराने के बाद भीषण आग लग गई। जिससे बस और ट्रक के ड्राइवर के साथ ट्रक के क्लीनर ने भी आग में झुलसकर दम तोड़ दिया। यह हादसा बस का टायर फटने से हुआ। हालांकि बस में सवार सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया। 4 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। इस खौफनाक हादसे का वीडियो भी सामने आया है।
खबरों के अनुसार, आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में आज भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खबरों के अनुसार, एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस में एक कंटेनर ट्रक से टकराने के बाद भीषण आग लग गई। जिससे बस और ट्रक के ड्राइवर के साथ ट्रक के क्लीनर ने भी आग में झुलसकर दम तोड़ दिया। यह हादसा बस का टायर फटने से हुआ।
हालांकि बस में सवार सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया। 4 यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास के लोगों और बस के क्लीनर ने खिड़कियां तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बचाया। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है। इस खौफनाक हादसे का वीडियो भी सामने आया है।
Edited By : Chetan Gour