अंबाला : भूमि विवाद के चलते पूर्व सैनिक ने की परिवार के 6 सदस्यों की हत्या

Ex soldier killed 6 members of a family due to land dispute : हरियाणा में अंबाला जिले के नारायणगढ़ में एक पूर्व सैनिक ने भूमि विवाद के चलते अपनी मां और भतीजे-भतीजी समेत अपने परिवार के 6 सदस्यों की कथित तौर पर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शवों को जलाने की भी कोशिश की। वारदात के समय पीड़ित सो रहे थे।