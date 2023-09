UP के बरेली में मंदिर परिसर में पढ़ी नमाज, मां-बेटी और मौलवी के खिलाफ FIR

Case of offering Namaz in the temple premises : बरेली जिले के एक गांव में कथित तौर पर एक मौलवी की सलाह पर मां-बेटी ने गांव के प्राचीन शिव मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर मां-बेटी और मौलवी को रविवार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।