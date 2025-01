लखनऊ के होटल में परिवार के 5 लोगों की हत्या, आरोपी अरशद गिरफ्तार

Five members of a family killed in a hotel in Lucknow: लखनऊ में बुधवार की सुबह एक होटल में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) मध्य लखनऊ रवीना त्यागी ने कहा कि घटना नाका क्षेत्र में स्थित होटल शरनजीत में हुई।