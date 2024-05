Andhra Pradesh: डॉक्टर समेत एक ही परिवार के 5 सदस्य मृत मिले, आर्थिक समस्या का संदेह

Five members of the same family : विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश) में कथित तौर पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे डॉक्टर समेत एक ही परिवार के 5 सदस्य अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। विजयवाड़ा पूर्व के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अधिराज सिंह राणा ने बताया कि परिवार के 4 सदस्यों के शरीर पर चोट के निशान पाए गए जबकि 1 फांसी पर लटका मिला।