आप भी रहें ऐसे ठगों से सावधान, शेयर बाजार के नाम पर धोखाधड़ी, पूर्व सरकारी कर्मचारी ने गंवाए 2.85 करोड़

Fraud in the name of stock market : महाराष्ट्र के ठाणे जिले के 66 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को शेयरों पर ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर उससे 2.85 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ज्यादा रिटर्न का वादा करके कॉल करने वालों ने शिकायतकर्ता को 2.85 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए राज़ी किया जिसे कई बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया। डोंबिवली क्षेत्र के विष्णु नगर निवासी शिकायतकर्ता लगभग 2 महीने में यह सारा पैसा गंवा बैठे। जब कोई रिटर्न नहीं मिला तो व्यक्ति ने कॉल करने वालों से संपर्क करने की कोशिश की।