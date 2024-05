Share Trading की आड़ में 1.88 करोड़ की ठगी, WhatsApp Group बनाकर फंसाया

Fraud of Rs 1.88 crore under the guise of share trading : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 48 वर्षीय कोचिंग क्लास संचालक के साथ शेयर ट्रेडिंग की आड़ में 1.88 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई। पीड़ित को एक व्हाट्सऐप ग्रुप का सदस्य बनाकर यह धोखाधड़ी की गई।