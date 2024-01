गुजरात हाई कोर्ट का तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इंकार

Refusal to cancel the FIR lodged against Teesta Setalvad: गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) ने मौखिक टिप्पणी की है कि दस्तावेजों को देखने के बाद वह शवों को कब्र से निकालने के मामले में 2006 में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की 'इच्छुक नहीं' है। सीतलवाड़ पर आरोप है कि उन्होंने 2002 में गोधरा दंगों के पीड़ितों की कब्र खुदवाई थी।