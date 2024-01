गुजरात में 22 जनवरी को सरकारी कार्यालयों में रहेगी आधे दिन की छुट्टी

Half day holiday in government offices on 22 January in Gujarat : अयोध्या में राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा (Ram Mandir Pran Pratishtha) को लेकर उत्सव मनाने के लिए 22 जनवरी (22 January) को गुजरात के सभी सरकारी कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी (half day holiday) रहेगी।