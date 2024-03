Weather Update : ओडिशा के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश, इन 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Heavy rain occurred in various parts of Odisha : ओडिशा में बुधवार को विभिन्न स्थानों में भारी बारिश हुई। आईएमडी ने बुधवार को राज्य के 9 जिलों क्योंझर, अंगुल, ढेंकनाल, जाजपुर, कंधमाल, कालाहांडी, बलांगीर, सुबर्नापुर और बौध में बिजली, तूफान और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नौपाड़ा में हुई भारी बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए और व्यापक नुकसान भी हुआ।