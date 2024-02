Weather Update : हिमाचल के मनाली और डलहौजी में बर्फबारी, शीतलहर से कोई राहत नहीं

Heavy snowfall in Manali and Dalhousie of Himachal Pradesh​ : हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल मनाली और डलहौजी में शनिवार को ताजा बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में सुबह आसमान साफ रहा, लेकिन कुछ देर के लिए शहर और आसपास के इलाकों में बर्फबारी के साथ बर्फीली हवाएं भी चलीं।