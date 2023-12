कर्नाटक में हटेगा हिजाब पर लगा प्रतिबंध, CM सिद्धारमैया ने पलटा BJP सरकार का फैसला

Hijab ban will be lifted in Karnataka : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर जारी प्रतिबंध 23 दिसंबर से हटा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहनने और भोजन का चयन व्यक्तिगत मामला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी वोट बैंक की राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए।